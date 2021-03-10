Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала НЛО в деревне Протасово

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала НЛО, которое находится в деревне Протасово Щелковского района. Первым правильный ответ прислал телезритель Егор.



Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете.