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09 декабря, 14:15

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Благоустройство завершили возле городского вокзала Рижская

Благоустройство завершили возле городского вокзала Рижская

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Специалисты благоустроили территорию возле городского вокзала Рижская

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Возле Рижского вокзала благоустроили территорию. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Вокзал теперь объединяет сразу несколько транспортных точек: станции Калужско-Рижской линии и БКЛ, а также платформы трех московских диаметров. В этой связи сотрудники комплекса городского хозяйства обустроили удобные подходы и подъезды.

Специалисты обновили дорожное покрытие, газон, а также установили светофоры и фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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