Благоустройство завершили возле городского вокзала Рижская

Возле Рижского вокзала благоустроили территорию. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Вокзал теперь объединяет сразу несколько транспортных точек: станции Калужско-Рижской линии и БКЛ, а также платформы трех московских диаметров. В этой связи сотрудники комплекса городского хозяйства обустроили удобные подходы и подъезды.

Специалисты обновили дорожное покрытие, газон, а также установили светофоры и фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.