09 августа, 21:30

Концерты под открытым небом проходят в Москве

В Москве продолжаются концерты под открытым небом. На площадке "МТС Live Лето" в "Лужниках" в субботу, 9 августа, состоялся концерт популярной кей-поп группы YOUNG POSSE.

Группа впервые приехала в Россию и выступила для своих фанатов вживую.

Уже два месяца площадка "МТС Live Лето" в "Лужниках" собирает зрителей на концертах. Например, в конце августа здесь пройдут концерты группы "25/17", Олега Майами и фестиваль Random Fest.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

