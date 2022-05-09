Эксперт прокомментировал участие танка Т-34 в предстоящем параде Победы в Москве

В параде Победы в 2022 году примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К".

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, почему в этом году в параде Победы будет участвовать только один танк Т-34. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.