В Москве подготовили 74 тысячи зданий к отопительному сезону

Жилые дома и социальные объекты Москвы подготовили к отопительному сезону. Проверены 74 тысячи зданий, из них – 34 тысячи жилых домов и свыше 8 тысяч соцобъектов.

Как сообщили в МОЭК, специалисты проверили 18 тысяч километров теплосетей, провели гидравлические испытания и подготовили 136 источников тепловой энергии, 24 насосно-перекачивающие станции и 10 тысяч тепловых пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.