Москву украшают ко Дню города. Через несколько дней столице исполнится 874 года. Особенно дух праздника будет ощущаться в центре, на Бульварном кольце.

Оформят крупные московские доминанты. Праздничное настроение создадут гостям столичных парков. В Парке Горького разместят 24 динамических прожектора и панно диаметром 16 метров. Лайт-боксы появятся повсеместно. А вечером 11 сентября небо озарят яркие фейерверки.

Ко Дню города подготовлено много праздничных программ, присоединиться к которым можно в парках и в центре города. Мероприятия пройдут во всех округах. Отметить день рождения Москвы 11-12 сентября приглашают библиотеки, культурные центры, музеи и театры. Подробная информация есть на сайте mos.ru.