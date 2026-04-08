08 апреля, 23:00
Сакура зацвела в Москве раньше срока
Несмотря на похолодание в Москве зацвела сакура. Это произошло примерно на 10 дней раньше обычного срока. Вишневые деревья растут в "Аптекарском огороде", где сотрудники отмечают благоприятный микроклимат.
Специалисты объясняют раннее цветение особенностями условий на территории ботанического сада, где температура выше за счет плотной застройки и отопления. При этом эксперты отмечают риск возвратных заморозков, которые могут повредить распустившиеся бутоны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.