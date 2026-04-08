08 апреля, 11:30
В Москве одобрили проект реставрации Шуховской башни
Проект реставрации Шуховской башни на Шаболовке получил одобрение. В ходе работ секции башни демонтируют, начиная с верхней, затем восстановят их в мастерских и соберут конструкцию заново.
Специалисты учитывают текущее состояние металла и ранее проведенные ремонтные работы. Эксперты отмечают, что поврежденные элементы могут разрушаться, однако они не представляют угрозы для окружающих зданий.
