Московскую канатную дорогу закрыли на 10 дней на технический осмотр

В понедельник, 8 апреля, Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах закрыли для перевозки пассажиров. Это связано с плановым техническим осмотром, который продлится 10 дней.

Специалистам необходимо проверить работоспособность воздушной трассы, смазать все механические устройства и заменить масла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.