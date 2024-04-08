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08 апреля, 07:30

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Московскую канатную дорогу закрыли на 10 дней на технический осмотр

Московскую канатную дорогу закрыли на 10 дней на технический осмотр

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В понедельник, 8 апреля, Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах закрыли для перевозки пассажиров. Это связано с плановым техническим осмотром, который продлится 10 дней.

Специалистам необходимо проверить работоспособность воздушной трассы, смазать все механические устройства и заменить масла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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