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08 марта, 09:15

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Москвичам рассказали о графике работы учреждений в Международный женский день

Москвичам рассказали о графике работы учреждений в Международный женский день

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В Международный женский день московские учреждения работают по сокращенному графику. Взрослые поликлиники будут открыты с 9:00 до 16:00, детские – до 15:00. В эти же часы можно вызвать врача на дом или обратиться в кабинет ОРВИ. Круглосуточные травмпункты и молочные пункты продолжат работу без изменений.

ЗАГСы, МФЦ, центры московского долголетия и почтовые отделения закрыты. В обычном режиме будут работать ветеринарные клиники, центры занятости и единый центр поддержки участников СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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