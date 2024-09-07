07 сентября, 22:45Город
Посетители парка "Музеон" могут отметить День города с телеканалом Москва 24
Посетители парка искусств "Музеон" могут отметить День города с телеканалом Москва 24. Особая программа была подготовлена для проведения рядом с уличной студией канала.
Так, в парке установили большой ледяной куб, внутри которого заморозили коробку с планшетом KVADRA_T, разработанным российским производителем электроники. Получить его смог гость праздника, который быстрее остальных растопил лед руками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.