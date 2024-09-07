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07 сентября, 22:45

Город

Посетители парка "Музеон" могут отметить День города с телеканалом Москва 24

Посетители парка "Музеон" могут отметить День города с телеканалом Москва 24

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Посетители парка искусств "Музеон" могут отметить День города с телеканалом Москва 24. Особая программа была подготовлена для проведения рядом с уличной студией канала.

Так, в парке установили большой ледяной куб, внутри которого заморозили коробку с планшетом KVADRA_T, разработанным российским производителем электроники. Получить его смог гость праздника, который быстрее остальных растопил лед руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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