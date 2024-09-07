Парад трамваев и выставку ретротранспорта в районе ВДНХ посетили более 150 тыс человек

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Москве состоялся третий в 2024 году парад трамваев. Его посетителями стали более 150 тысяч человек, рассказали Москве 24 в пресс-службе Московского метрополитена.

Колонна из ретротрамваев, выпущенных в разных эпохах, проехала по маршруту от улицы Сергея Эйзенштейна мимо ВДНХ до Останкина и в обратном направлении.

Гостям мероприятия также представилась возможность побывать в трамвайном депо имени Н. Э. Баумана. Там они смогли ближе рассмотреть уникальные вагоны прошлых лет и исторические автомобили, которые тоже были представлены на выставке ретротранспорта.

Посетителям предлагали зайти в любой из представленных трамваев и опробовать мягкость сидений, подержаться за поручни, изучить кассу-копилку и компостеры, с помощью которых раньше оплачивался проезд.

В общей сложности в экспозицию вошли более 50 исторических транспортных средств. Автомобили для выставки предоставили из своих коллекций Музей гаража особого назначения ФСО России, Российская автомобильная федерация, автоспортивное общество "Наследие", автоклубы "Москвич" и "Волга М-21", а также возрожденный завод "Москвич".

Для гостей также была подготовлена концертная программа, в рамках которой они смогли послушать живые выступления академического хора Московского метрополитена и артистов, участвующих в проекте "Музыка в метро". В качестве специального гостя на мероприятие был приглашен певец Виктор Салтыков.

Кроме того, все желающие смогли стать участниками мастер-классов и попробовать блюда полевой кухни, а также бесплатное мороженое.

На протяжении всего дня для гостей работали специалисты Центра подбора персонала Транспортного комплекса Москвы. Они рассказывали посетителям выставки о вакансиях, карьерных возможностях и преимуществах работы на транспортных предприятиях столицы.

"Весной этого года Московский трамвай отметил большой юбилей – 125 лет с начала движения. Тогда у москвичей впервые появился городской рельсовый электрический транспорт. С тех пор вагоны изменились до неузнаваемости, а этот вид транспорта продолжает пользоваться спросом у москвичей. Продолжаем заботиться о комфорте пассажиров и развивать трамвайную сеть по поручению Сергея Собянина", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В настоящее время трамвай стал самым эффективным видом наземного транспорта по провозной способности. При этом с 2017 года Москве были переданы свыше 500 современных низкопольных трамваев. За счет этого городской парк вагонов обновился на 95%.

Сейчас в столице действует 35 трамвайных маршрутов, по которым гости и жители города совершают около 700 тысяч поездок по будням вне сезона отпусков.

Ранее в Москве успешно завершился первый и начался второй этап запуска беспилотного трамвая. Состав и программное обеспечение полностью готовы к первым тестовым поездкам как с пассажирами, так и без них.

При этом те, кто хотел бы одним из первых проехать на таком трамвае, могут стать участниками конкурса. Для них Дептранс разыграет карты "Тройка" в специальном дизайне.