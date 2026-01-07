Коммунальные службы ликвидировали мусор во дворах столичных ЖК

Коммунальные службы ликвидировали мусор во дворах столичных жилых комплексов.

Ранее жители столицы после новогодних праздников столкнулись с проблемой скопления мусора во дворах. Как объяснили в коммунальной службе, отходы вывозятся строго по графику, и праздничные дни на него не влияют.

Основной причиной задержек стала неправильная парковка автомобилей, которая блокирует подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам. Крупногабаритная техника не может проехать, не рискуя повредить машины жителей. Брошенные автомобили также мешают дворникам и снегоуборочной технике убирать снег.

