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06 июля, 18:15

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Праздник "Сабантуй-2024" стартовал на территории музея-заповедника "Коломенское"

Праздник "Сабантуй-2024" стартовал на территории музея-заповедника "Коломенское"

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Праздник "Сабантуй-2024" стартовал на территории музея-заповедника "Коломенское". На территории мероприятия организовали ярмарку народных промыслов, фуд-корт с национальными блюдами, а также площадки с декорациями татарской и башкирской деревнями.

Гости могут присоединиться к активностям, например, к национальным играм и квестам. Также горожан ждет концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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