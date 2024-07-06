Праздник "Сабантуй-2024" стартовал на территории музея-заповедника "Коломенское". На территории мероприятия организовали ярмарку народных промыслов, фуд-корт с национальными блюдами, а также площадки с декорациями татарской и башкирской деревнями.

Гости могут присоединиться к активностям, например, к национальным играм и квестам. Также горожан ждет концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.