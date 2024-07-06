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Новости

06 июля, 09:30

Город

Парк "Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Парк "Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности

Велофестиваль стартует от Суворовской площади вечером 6 июля

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Столичный парк "Царицыно" станет площадкой празднования Дня семьи, любви и верности. Для москвичей подготовили специальную программу развлечений на 6 и 7 июля.

Основные мероприятия будут проходить на двух сценах у Черногрязских ворот. Так, с 12:00 6 июля гостей ждет марафон мюзиклов. Также весь день будут звучать любимые песни москвичей. А в зоне творчества пройдут мастер-классы, на которых посетители смогут сделать сувениры, расписать элементы одежды и аксессуары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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