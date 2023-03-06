Реставрацию и строительство 15 объектов на ВДНХ завершат в 2023 году

В 2023 году на ВДНХ закончат реставрировать и строить 15 объектов, том числе два национальных павильона "Абхазия" и "Узбекистан". Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим фото и фрагментам, найденным во время работ. Чаши фонтанов павильона "Узбекистан" облицевали плиткой в национальном стиле.

Заканчиваются работы и в здании "Мясная промышленность". Там воссоздают две бетонные скульптуры быков, которые украшали вход еще в 1939 году. А в павильоне "Центральный" откроется экспозиция Третьяковки. Галерея представит 40 шедевров – это картины, скульптуры и многое другое.

В планах – отреставрировать практически все исторические павильоны Центральной аллеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.