Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 07:15

Город

В Москве открылись шесть новых выделенных полос для общественного транспорта

В Москве открылись шесть новых выделенных полос для общественного транспорта

Парковку организовали на месте незаконной стоянки в Алтуфьевском районе столицы

Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Столичные коммунальные службы продолжают круглосуточную уборку улиц

Новости часа: девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков в Москве

Экспозиции Музея Победы и Дарвиновского музея стали лауреатами премии "Путеводная звезда"

Новости часа: на столицу надвигаются морозы на 10 градусов ниже нормы

Горнолыжный сезон стартовал в Москве

Синоптики назвали рекордным прошедший снегопад в Москве

"Мой район. Навигатор": в столице завершился масштабный этап реконструкции поликлиник

С 2 декабря в Москве заработали еще шесть выделенных полос общей протяженностью более 3,2 километра. Нововведения коснулись 37 маршрутов городского транспорта, по которым совершается свыше 117 тысяч поездок ежедневно.

Известно, что для возможности приоритетного поворота и разворота городского транспорта при движении в центр ввели полосу на участке Цветного бульвара. На 2-й улице машиностроения выделенная полоса организована в сторону Шарикоподшипниковской улицы.

Где еще открыли новые выделенные полосы? Как они помогут разгрузить движение? Каких маршрутов коснулось нововведение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоАнастасия БородинаМарьяна Яцкевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика