В Москве открылись шесть новых выделенных полос для общественного транспорта

С 2 декабря в Москве заработали еще шесть выделенных полос общей протяженностью более 3,2 километра. Нововведения коснулись 37 маршрутов городского транспорта, по которым совершается свыше 117 тысяч поездок ежедневно.

Известно, что для возможности приоритетного поворота и разворота городского транспорта при движении в центр ввели полосу на участке Цветного бульвара. На 2-й улице машиностроения выделенная полоса организована в сторону Шарикоподшипниковской улицы.

Где еще открыли новые выделенные полосы? Как они помогут разгрузить движение? Каких маршрутов коснулось нововведение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.