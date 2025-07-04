Фестиваль "Парк Света" отправил гостей в морское путешествие

4 и 5 июля Северный речной вокзал стал площадкой фестиваля "Парк Света". Гости смогли совершить настоящее морское путешествие, не выезжая за пределы столицы, и увидеть световое шоу на фасаде здания вокзала.

Территорию гавани разделили на 5 зон, каждую из которых посвятили одному из морей (Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному), связанных с мегаполисом водными путями.

Гости смогли не только насладиться морской атмосферой, но и почувствовать себя инженерами, посетив мастер-классы, тематические лекции и интерактивные зоны, где была возможность поуправлять электросудном и шлюзами.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева посетила фестиваль, пообщалась с гостями и узнала, как водный транспорт связывает Москву с историей, природой и технологиями.