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04 мая, 22:30

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Иностранное снаряжение показали на Поклонной горе

Иностранное снаряжение показали на Поклонной горе

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Более 30 машин производства 12 стран выставили на Поклонной горе

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В Парке Победы на Поклонной горе можно увидеть трофей российской армии, захваченные в ходе специальной военной операции. В Москву привезли больше 30 машин и танков производства 12 стран. Ее там представлены натовские образцы стрелкового оружия, беспилотники и другое иностранное снаряжение, с которым сталкиваются российские военные.

Большую часть трофеев привезли из населенных пунктов Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, остальные – из района Авдеевки в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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