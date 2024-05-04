Иностранное снаряжение показали на Поклонной горе

В Парке Победы на Поклонной горе можно увидеть трофей российской армии, захваченные в ходе специальной военной операции. В Москву привезли больше 30 машин и танков производства 12 стран. Ее там представлены натовские образцы стрелкового оружия, беспилотники и другое иностранное снаряжение, с которым сталкиваются российские военные.

Большую часть трофеев привезли из населенных пунктов Работино и Малая Токмачка в Запорожской области, остальные – из района Авдеевки в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.