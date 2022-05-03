В Москве выдали гранты на открытие семи новых заведений быстрого питания

В Москве выдали первые гранты на открытие семи новых заведений в сфере быстрого питания на общую сумму 11 миллионов рублей. В списке желающих выйти на московский рынок есть бургерные, блинные и кондитерские.

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов рассказал, что новые рестораны, сетки, фаст-фуд появляются, потому что сейчас для этого самое время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

