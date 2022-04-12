Ведущие сомелье и рестораторы составили рейтинг 50 лучших винных хозяйств России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia, созданный на основе голосования 500 главных специалистов сферы по всей стране, составил топ-50 винных хозяйств России. Об этом сообщается на сайте проекта.

"В топ-50 попали не только крупные винные бренды, производители и флагманы рынка, но и небольшие, в том числе семейные хозяйства и локальные производства с продукцией наивысшего качества из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской областей и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия – Алания", – говорится в сообщении.

Первую строчку в рейтинге заняло имение Сикоры в Краснодарском крае. На втором и третьем местах расположились частное хозяйство полного цикла Виноградники "Гай-Кодзора" и винодельческий дом "Бюрнье". Четвертое и пятое места заняли "Долина Лефкадия" и винодельня "Мысхако".

Уточняется, что в составлении рейтинга участвовали ресторатор Аркадий Новиков, шеф-повар ресторана со звездой Michelin White Rabbit Владимир Мухин, президент ФРИО Игорь Бухаров, основательница сети кофеин "Даблби" и другие специалисты.

В прошлом году рейтинг лучших российских вин составил Forbes. Всего в список вошли 100 отечественных вин. При этом от одного производителя в рейтинг могли попасть не более пяти образцов. Лидером, по мнению издания, оказалось краснодарское сухое красное вино "Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье", изготавливаемое винодельней "Имение Сикоры".

