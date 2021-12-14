Forbes составил рейтинг лучших российских вин

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Сухие красные вина Sikory (Краснодарский край), "Эссе" и "Винный клуб Бельбек" (Крым) возглавили рейтинг лучших вин России 2021 года, составленный журналом Forbes. Полный список опубликован на сайте издания.
Отмечается, что подобный рейтинг составлен журналом впервые. Всего в список входят 100 российских вин. При этом от одного производителя в рейтинг могли попасть не более пяти образцов.
Лидером, по мнению издания, оказалось краснодарское сухое красное вино "Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье", изготавливаемое винодельней "Имение Сикоры".
На второй и третьей строчках размещены крымские сухие красные вина. Так, серебро рейтинга досталось вину "Эссе" производителя "Сатера". На третье место поместили вино "Винный клуб Бельбек", изготовленное винодельней "Бельбек".
Forbes отмечает, что в рейтинг включали вина наиболее молодого урожая с минимальным объемом выпуска не менее 900 бутылок.
Оценкой напитков занимался экспертный совет под председательством доктора наук, заместителя директора по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН Александра Панасюка.
На первом этапе анализа эксперты оценивали образцы, помещенные в непрозрачную упаковку. В ходе дегустации члены совета могли общаться друг с другом.
Ранее эксперты Роскачества оценили 147 образцов российских игристых вин и шампанского. Из них почти 85% продемонстрировали соответствие повышенному стандарту качества. Большую часть позиций в исследовании (33%) составили игристое белое брют и экстра брют. На красное игристое вино пришлось порядка 6% образцов.
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