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Новости

02 декабря, 12:00

Город

Новости часа: около 5 тыс семей получили квартиры по программе реновации в ЮВАО

Новости часа: около 5 тыс семей получили квартиры по программе реновации в ЮВАО

Столичный ГУМ отметил 130-й день рождения

Собянин заявил, что москвичи могут проверить свое здоровье в 77 центрах госуслуг

Москомархитектура начала принимать электронные документы для сводного плана коммуникаций

Остановки городского транспорта в Москве оснастили QR-кодами

Выставка "Россия" подготовила на выходные насыщенную программу

Автобусный маршрут 530 продлили до Волжского парка

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о программе "Рубль за квадратный метр"

Тестирование новой функции "Тройки" не изменит скорость прохода в метро

Началось производство обновленных вагонов метро "Москва-2020"

Жители Москвы выберут имя для маленькой панды, рожденной в столичном зоопарке. Об этом заявил Сергея Собянин

Около 5 тысяч семей получили квартиры по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Открытый московский фестиваль инклюзивного творчества "1+1" пройдет в столице в девятый раз. Об этом рассказали в департаменте образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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