02 декабря, 12:00Город
Новости часа: около 5 тыс семей получили квартиры по программе реновации в ЮВАО
Жители Москвы выберут имя для маленькой панды, рожденной в столичном зоопарке. Об этом заявил Сергея Собянин
Около 5 тысяч семей получили квартиры по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Открытый московский фестиваль инклюзивного творчества "1+1" пройдет в столице в девятый раз. Об этом рассказали в департаменте образования.
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