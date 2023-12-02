Новости часа: около 5 тыс семей получили квартиры по программе реновации в ЮВАО

Жители Москвы выберут имя для маленькой панды, рожденной в столичном зоопарке. Об этом заявил Сергея Собянин

Около 5 тысяч семей получили квартиры по программе реновации на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Открытый московский фестиваль инклюзивного творчества "1+1" пройдет в столице в девятый раз. Об этом рассказали в департаменте образования.

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