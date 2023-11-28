Москва онлайн покажет торжественное открытие ГУМ-Катка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

29 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть фрагмент нового ледового шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки на торжественном открытии ГУМ-Катка на Красной площади.

С 30 ноября каток будет доступен для всех желающих. Стоимость билетов для взрослых составит 700 рублей в будни и 800 рублей – в выходные, для детей (с 7 до 12 лет) – 300 и 400 рублей соответственно. Площадка будет работать до 29 февраля.

На катке будут проводиться мастер-классы известных спортсменов по фигурному катанию и хоккею.

Смотрите прямую трансляцию 29 ноября в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.