О выработке гормонов счастья можно узнать в Гостином Дворе на форуме "Москва 2030"

Интерактивная площадка "Территория будущего. Москва 2030" работает в Гостином Дворе. Там можно узнать об устройстве человеческого организма, пройти обучение по нейронным связям и получить информацию о выработке гормонов счастья.

Для гостей там проводят экскурсию по локациям площадки. Для участия достаточно подойти к экскурсоводам. Одна экскурсия длится в среднем 40 минут и охватывает все ключевые зоны выставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.