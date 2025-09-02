Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 14:30

Город

О выработке гормонов счастья можно узнать в Гостином Дворе на форуме "Москва 2030"

О выработке гормонов счастья можно узнать в Гостином Дворе на форуме "Москва 2030"

Артисты из Китая проведали панду Катюшу в Московском зоопарке

Международный саммит моды БРИКС+ стартовал в Москве

Пятая Московская неделя моды стартовала в столице

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль городских видов спорта

Воздух прогреется до 18 градусов в Москве 2 сентября

Более 800 млн раз пассажиры проехали на электробусах в Москве за 7 лет

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 2 сентября

Москвичам рассказали, кто обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях в городе

В "Лета в Москве" можно поучаствовать в спортивных мероприятиях

Интерактивная площадка "Территория будущего. Москва 2030" работает в Гостином Дворе. Там можно узнать об устройстве человеческого организма, пройти обучение по нейронным связям и получить информацию о выработке гормонов счастья.

Для гостей там проводят экскурсию по локациям площадки. Для участия достаточно подойти к экскурсоводам. Одна экскурсия длится в среднем 40 минут и охватывает все ключевые зоны выставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоМаксим ШаманинКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика