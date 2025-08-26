Форма поиска по сайту

26 августа, 23:45

Город

Шоу о работе мозга человека показали на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Шоу о работе мозга человека показали на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Иммерсивное шоу о работе мозга человека показали на форуме "Территория будущего. Москва 2030". Круговая проекция представила, как рождаются мысли, как гормоны и эмоции управляют нашими решениями и как мозг переобучается даже во сне.

Всего за 23 минуты зрители прошли путь от первых стадий развития мозга до сложных мыслительных процессов взрослого человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоЕкатерина ЕфимцеваАлександра Бахтина

