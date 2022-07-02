В Москве проходит фестиваль по случаю 10-летия присоединения ТиНАО

Фестиваль, посвященный юбилею Новой Москвы, проходит в столице. На Манежной площади гостей ждут воркшопы, мастер-классы и концерт.

На площадках фестиваля работают рестораны, также посетители фестиваля могут узнать об интересных местах для прогулок в ТиНАО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

