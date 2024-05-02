Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 мая

В Москве проходит вечерняя репетиция Парада в честь Дня Победы. Военная техника уже выстраивается на Тверской улице. Движение в этом районе сейчас полностью перекрыто.

По одной из линий МЦД начал курсировать первый поезд нового поколения "Иволга 4.0". Его главное отличие – в каждом вагоне теперь три двери вместо двух. Это ускоряет и облегчает высадку и посадку пассажиров.

Москвичей приглашают попробовать блюда "Московского завтрака на верандах". В этом году проект объединил все округа столицы и десятки гастрономических концепций. Также он собрал рекордное количество участников.

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