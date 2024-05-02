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Новости

Новости

02 мая, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 мая

Новости часа: заморозки в столичном регионе могут продлиться до середины мая

Колонна воентехники направилась на Красную площадь для репетиции парада Победы

Военный рассказал, какую трофейную технику из зоны СВО разместили на Поклонной горе

Вечерняя репетиция парада в честь дня Победы пройдет 2 мая

Новости часа: на линии МЦД вышел поезд нового поколения "Иволга 4.0"

Группы "Русские витязи" и "Стрижи" приняли участие в репетиции авиачасти парада Победы

Новости часа: событийный туризм привлечет в Москву около 7,3 млн гостей

Сотрудники ГИБДД открыли мотосезон в Москве

Столичный Дептранс перечислил места дорожных перекрытий 2 мая

В Москве проходит вечерняя репетиция Парада в честь Дня Победы. Военная техника уже выстраивается на Тверской улице. Движение в этом районе сейчас полностью перекрыто.

По одной из линий МЦД начал курсировать первый поезд нового поколения "Иволга 4.0". Его главное отличие – в каждом вагоне теперь три двери вместо двух. Это ускоряет и облегчает высадку и посадку пассажиров.

Москвичей приглашают попробовать блюда "Московского завтрака на верандах". В этом году проект объединил все округа столицы и десятки гастрономических концепций. Также он собрал рекордное количество участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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