На МКАД и ключевых магистралях Москвы установят 1,3 тыс камер видеоаналитики с нейросетью

Новейшие камеры видеоаналитики установят на МКАД и ключевых магистралях Москвы. Всего в городе разместят 1,3 тысячи устройств.

Оснащенные нейросетью камеры будут связаны с ситуационным центром ЦОДД. Благодаря этому специалисты будут получать информацию о нестандартных ситуациях на дороге. Это поможет максимально точно оценивать трафик, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы на дороге и любые инциденты.

Уточняется, что новые камеры не будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.