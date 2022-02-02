Собянин представил основные объекты реставрации 2022 года

Павильоны ВДНХ, Театр эстрады и усадьба Измалково – эти и многие другие объекты в Москве будут отреставрированы в 2022 году. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.



Начиная с 2011 года в Москве завершили реставрацию более 1,7 тысячи памятников. В 2022 году масштабные работы продолжатся, они ведутся на 526 объектах.

На ВДНХ реставрируют павильон "Центральный" и другие. В "Центральном" планируется открыть экспозицию Третьяковской галереи. В павильоне № 30 "Геология" после ремонта разместится экспозиция "Феномен жизни: от вируса до человека", подготовленная Государственным биологическим музеем имени Тимирязева. В павильоне № 31"Микробиологическая промышленность" откроется Центр современных биотехнологий – музей "БИОТЕХ". А в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" после реставрации заработает Музей Олимпийского комитета России.

Также будут отреставрированы несколько старинных особняков в центре города и историческая усадьба Измалково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.