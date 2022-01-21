В Москве завершен капремонт бывшего доходного дома купцов Михайловых

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В центре Москвы завершился капитальный ремонт одного из зданий, входящего в ансамбль доходных домов купцов Михайловых. Об этом сообщили в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта.

Дом постройки конца XIX – начала XX века находится по адресу Дмитровский переулок, дом 4, строение 2.

"В подъездах провели снятие штукатурного слоя с последующим нанесением нового, заменили напольную плитку. Капитально отремонтировали крышу здания", – говорится в сообщении.

В рамках работ специалисты также обновили инженерные системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также выполнили противогрибковую обработку.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в Москве. На данные цели направят 857,8 миллиона рублей. За счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице.