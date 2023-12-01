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01 декабря, 07:30

Спорт

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в столице

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1 декабря в столице стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район". Для москвичей в городе подготовлена большая программа активностей на свежем воздухе.

Например, открываются ледовые площадки с натуральным и искусственным покрытием, коробки для хоккея и лыжные трассы. Всего в 2023 году в Москве будут открыты 160 катков с искусственным льдом, а с наступлением стойких морозов в столице заработают еще тысяча площадок с натуральным льдом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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