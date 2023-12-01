Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в столице

1 декабря в столице стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район". Для москвичей в городе подготовлена большая программа активностей на свежем воздухе.

Например, открываются ледовые площадки с натуральным и искусственным покрытием, коробки для хоккея и лыжные трассы. Всего в 2023 году в Москве будут открыты 160 катков с искусственным льдом, а с наступлением стойких морозов в столице заработают еще тысяча площадок с натуральным льдом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.