На МКАД изменят знаки перед съездами

Центр организации дорожного движения планирует поменять дорожные знаки и информационные табло на МКАД. Причиной тому стало то, что указатели с нумерацией съездов, установленные на автодороге в 2014 году, оказались неудобными для участников движения.

Первый участок МКАД, где специалисты планируют изменить транспортную навигацию, станет отрезок Московской кольцевой между Каширским и Бесединским шоссе.

Проект по решению проблемы в ЦОДД представят в декабре. И, если новые знаки докажут свою эффективность, систему обозначений движения изменят по всему кольцу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.