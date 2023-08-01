Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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01 августа, 22:00

Город

ВДНХ исполнилось 84 года

ВДНХ исполнилось 84 года

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Главной выставке страны исполнилось 84 года. В настоящее время ВДНХ активно развивается, в этом помогают службы города. Восстанавливают исторический облик павильонов, создают новые пространства для отдыха.

Например, в этом году открылся пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса". Посетители ВДНХ также могут полюбоваться на фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок", "Дружба народов" и многие другие. А в интерактивном музее городского хозяйства Москвы – гостям расскажут, как устроен и работает мегаполис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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