Дептранс запустил акцию "В музей на велосипеде" в Москве

Дептранс запустил в столице акцию "В музей на велосипеде". Клиенты велопроката теперь могут получить скидку 30% на посещение выставки Музея транспорта Москвы "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" на ВДНХ.

Для этого нужно проехать на любом велосипеде "Велобайка". А затем в павильоне музея "Транспорт СССР" на кассе сказать "Велобайк" и показать свою историю поездки. При этом скидку можно получить в день использования велопроката, а сама акция продлится до конца сезона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.