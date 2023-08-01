Собянин: предприятие ОПК в Зеленограде получит поддержку от Москвы

Предприятие оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде получит поддержку от Москвы. О выделении гранта в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Мэр уточнил, что решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.

Ранее столичное правительство выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина. Предприятие получило средства для совершенствования систем противовоздушной обороны (ПВО), что позволит повысить безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона.

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