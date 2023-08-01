18:15Происшествия
В Минэкологии заявили, что состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме
Состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.
Открытый огонь, который произошел в промзоне, уже ликвидирован. Там загорелись производственные ангары, а пламя охватило более тысячи квадратных метров.
По данным прокуратуры, произошло это во время сварочных работ. Искры разлетелись, и в итоге загорелись три железные постройки. Они моментально раскалились, что и стало основной сложностью при тушении.
По предварительным данным, пострадавших нет, но до тла выгорели бытовки, в которых могли находиться люди. Дело находится на контроле Люберецкой прокуратуры.
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