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Происшествия

В Минэкологии заявили, что состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме

В Минэкологии заявили, что состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме

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Состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

Открытый огонь, который произошел в промзоне, уже ликвидирован. Там загорелись производственные ангары, а пламя охватило более тысячи квадратных метров.

По данным прокуратуры, произошло это во время сварочных работ. Искры разлетелись, и в итоге загорелись три железные постройки. Они моментально раскалились, что и стало основной сложностью при тушении.

По предварительным данным, пострадавших нет, но до тла выгорели бытовки, в которых могли находиться люди. Дело находится на контроле Люберецкой прокуратуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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