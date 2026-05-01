Москвичам и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на майских праздниках

Майские праздники в столице обещают быть насыщенными. Гастрофестивали, мастер-классы, выставки и экскурсии готовы порадовать жителей. Фестиваль "Московская весна" откроется 1 мая на 30 локациях города. Шестьдесят поваров со всей России представят 170 блюд кухни народов России.

Любителей военной техники 2 мая ждут в парке "Патриот", где покажут отремонтированный телетанк ТТ-26. В кинопарке "Москино" можно освоить ремесло прошлых веков и кинопрофессии. В Национальном центре "Россия" разместят портреты ветеранов и тружеников тыла.

