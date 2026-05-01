Парковки в Москве стали бесплатными на майские праздники. Бесплатно оставить машину можно 1, 2, 9 и 11 мая на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

3 и 10 мая парковки работают в воскресном режиме: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом работают платно все дни.

