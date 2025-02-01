Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 17:30

M24.RU

В парке "Кузьминки" воссоздали атмосферу дворянского быта

В парке "Кузьминки" воссоздали атмосферу дворянского быта

Собянин: город предлагает более 100 программ допобразования для медиков

Столичные старшеклассники получили новое оборудование для занятий IT и инжинирингом

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Панда Катюша из Московского зоопарка устроила забег по вольеру с елкой

Здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате полностью перестроят

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 февраля

"Мой район. Новости": городской вокзал в Сокольниках сократил время в пути для пассажиров

Новости часа: завершено строительство магистральной автодороги в Троицке

Новости часа: дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО

Дворянские гуляния, игры в "чижа", "горелки" и лапту, а также чай из самовара. 1 февраля посетители парка "Кузьминки" получили возможность окунуться в жизнь столичных аристократов 19-го века. В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" здесь прошла интерактивная программа.

Гости познакомились с жителями усадеб, поучаствовали в популярных забавах тех времен и посмотрели спектакль о традициях и неспешности дворянского быта.

Как жили зимой столичные усадьбы во времена расцвета русской культуры – выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика