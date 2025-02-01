В парке "Кузьминки" воссоздали атмосферу дворянского быта

Дворянские гуляния, игры в "чижа", "горелки" и лапту, а также чай из самовара. 1 февраля посетители парка "Кузьминки" получили возможность окунуться в жизнь столичных аристократов 19-го века. В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" здесь прошла интерактивная программа.

Гости познакомились с жителями усадеб, поучаствовали в популярных забавах тех времен и посмотрели спектакль о традициях и неспешности дворянского быта.

Как жили зимой столичные усадьбы во времена расцвета русской культуры – выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.