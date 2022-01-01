Новогодняя ночь в Москве прошла без аварий в сфере ЖКХ

01 января, 18:15
Новогодняя ночь в столице прошла без аварий в сфере ЖКХ. "Мосгаз" в праздники организовал круглосуточное дежурство.
Работали в усиленном режиме: ведь когда все дома, плиты и духовки используются больше, а значит усиливается нагрузка на сети. Газовую безопасность москвичей прямо сейчас поддерживают 27 аварийных бригад. Их работу координирует ситуационный центр.
Среди тех сотрудников, встречавших 2022 год на посту, был слесарь Алексей Коньков. 1 января он отпраздновал на рабочем месте еще и свой день рождения. И так уже в 5-ый раз. Признается, что близкие с пониманием относятся к его отсутствию за праздничным столом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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