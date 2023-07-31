Цены на какао-бобы достигли максимума за десятилетие

Шоколад в России может подорожать этой осенью. Цены на какао-бобы выросли до максимума за прошедшее десятилетие. Это связано с проблемами в Западной Африке, основном регионе, который поставляет какао-бобы на мировой рынок.

Как сообщает Bloomberg, местное производство страдает от проливных дождей. Урожай в этом сезоне по сравнению с прошлогодним уменьшился на 20% и более. По данным агентства, высокие цены на сырье для производства шоколада сохранятся до 2024 года.

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