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12:45

Экономика

Цены на какао-бобы достигли максимума за десятилетие

Цены на какао-бобы достигли максимума за десятилетие

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Шоколад в России может подорожать этой осенью. Цены на какао-бобы выросли до максимума за прошедшее десятилетие. Это связано с проблемами в Западной Африке, основном регионе, который поставляет какао-бобы на мировой рынок.

Как сообщает Bloomberg, местное производство страдает от проливных дождей. Урожай в этом сезоне по сравнению с прошлогодним уменьшился на 20% и более. По данным агентства, высокие цены на сырье для производства шоколада сохранятся до 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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