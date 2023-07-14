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Экономика

Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса – СМИ

Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса – СМИ

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Иностранцам поставили 10 условий для выхода из российского бизнеса. Об этом пишут "Ведомости".

Как отмечает газета, значительная часть правил уже действует. Но есть несколько принципиально новых, они значительно усложняют процесс выхода, делая его невыгодным для продавца. К примеру, если бывший владелец решит вернуться в Россию, то выкупать свой бизнес ему придется уже по рыночной цене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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