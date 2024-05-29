Минфин предложил изменить налоговую систему РФ

Минфин предложил изменить российскую налоговую систему. В законопроекте, который поступил в правительство РФ, предлагается многоступенчатая шкала НДФЛ для людей с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Если их доход при этом будет менее пяти миллионов, то налог составит 15%.

Известно, что под прогрессивный НДФЛ не попадут доходы участников спецоперации на Украине. В список предлагаемых изменений законодательства также включили увеличение налога на прибыль компаний – с 20 до 25%.

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