ФАС РФ разрешила холдингу "Коломенский" купить российское подразделение Fazer

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила булочно-кондитерскому холдингу "Коломенский" купить российское подразделение Fazer.

Ожидается, что предполагаемая сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.