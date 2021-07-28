Москвичам рассказали о ценах на мороженое

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на мороженое крем-брюле, упаковка 100 граммов.

В киоске "Просто мороженое" за неделю лакомство подорожало на 9 рублей и теперь стоит 79 рублей. В "Пятерочке" цена не менялась – 65 рублей уже вторую неделю.

В "Перекрестке" заметное подорожание. Мороженое было по 45 рублей, а сейчас уже 66 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.