Google признал борщ российским блюдом

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Интернет-платформа "Google искусство и культура" включила борщ в топ-10 российских блюд, которые вошли в историю. В статье отмечается, что история супа уходит в глубину столетий.

"В ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!" – уточнили авторы.

Известно, что со временем борщевик заменили другими ингредиентами, а название "борщ" стало собирательным для супов с кислым вкусом. Кроме того, в поваренных книгах есть много вариантов приготовления этого супа. Например, с тертым салом и чесноком, беконом, сосисками и вареной говядиной, а также с красным перцем и копченой свининой.

Ранее сообщалось, что борщ включили в рейтинг лучших супов мира по версии американского телеканала CNN Travel. Журналисты отметили, что этот кулинарный шедевр любят на Украине и по всей Восточной Европе.