В Москве снова подорожали бензин и дизель

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На столичных АЗС бензин и дизельное топливо подорожали на 13–20 копеек в период с 19 по 26 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Так, цена Аи-92 поднялась до 45,76 рубля за литр, Аи-95 – до 50,72 рубля, а Аи-98 – до 57,69 рубля. Дизель, в свою очередь, за неделю подорожал на 13 копеек достигнув отметки 49,75 рубля за литр.

Подорожание бензина и дизеля замечено на шести из десяти крупнейших сетей АЗС, в их числе "ТНК-Столица", "РН-Москва", "Лукойл", "ЕКА", "Петрол Комплекс", "НефтьМагистраль". Между тем на Shell в цене увеличился только бензин.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на розничные цены на автозаправочных станциях.

По его словам, на данный момент для сдерживания роста цен используется специальный механизм повышенных выплат производителям топлива, однако если его окажется мало, то власти примут дополнительные меры, в том числе в виде ограничения экспорта бензина.

