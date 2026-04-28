ОАЭ покинут ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Объединенные Арабские Эмираты объявили, что с 1 мая покинут ОПЕК и ОПЕК+. Выход ОАЭ станет существенным ударом для картеля, уверены аналитики. Для России это негативная история, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Соглашение сдерживает добычу и регулирует цену, делая ее выше. Выход ОАЭ и других стран из ОПЕК является сигналом того, что цены на нефть пойдут ниже.

На ОАЭ приходится около 4% мировой добычи нефти и более 7% всех глобальных запасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.