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28 января, 08:30

Экономика

"Актуальный репортаж": в столичной компании рассказали о производстве радиочастотных чипов

"Актуальный репортаж": в столичной компании рассказали о производстве радиочастотных чипов

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Корпорация развития Зеленограда координирует работу сразу двух инновационных кластеров. В 2023 году компании-резиденты привлекли 840 миллионов рублей инвестиций. С московских конвейеров сходят "умные" медальоны и бирки для животных, причем почти все компоненты – отечественные.

Сотрудники производства радиочастотной продукции рассказали о своей работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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