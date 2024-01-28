28 января, 08:30Экономика
"Актуальный репортаж": в столичной компании рассказали о производстве радиочастотных чипов
Корпорация развития Зеленограда координирует работу сразу двух инновационных кластеров. В 2023 году компании-резиденты привлекли 840 миллионов рублей инвестиций. С московских конвейеров сходят "умные" медальоны и бирки для животных, причем почти все компоненты – отечественные.
Сотрудники производства радиочастотной продукции рассказали о своей работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.